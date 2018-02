Los datos previos del choque entre la Lepra y el Gasolero

El dato de la semana: El interino Fabián Garfagnoli se decidió por un 4-3-3 con los ingresos de Denis Rodríguez, Braian Rivero y Joaquín Torres por Víctor Figueroa, Juan Ignacio Sills y Brian Sarmiento respectivamente. El resto serán los mismos que arrancaron en el Gasómetro, más allá de las distintas pruebas que hizo el DT.

Historial: Se enfrentaron en 26 ocasiones. Newell's ganó 8, empataron 8 y Temperley venció en 10 oportunidades. Los rosarinos no pudieron vencer al Gasolero desde su regreso a Primera (2 empates y 1 triunfo Celeste).

El árbitro: Será Nicolás Lamolina quien dirigió dos veces a La Lepra, ambas en esta Superliga, y Newell's no perdió (0 a 0 vs Patronato y 2 a 1 vs Arsenal).

El banco: Ibañez, Bianchi, Nadalín, Ferroni, Sills, Figueroa, Sarmiento, A. Rodríguez y Cabrera son los concentrados además de los titulares. De allí saldrán los suplentes rojinegros.

La reserva: Jugó el sábado en Bella Vista e igualó 1 a 1. Lisandro Cabrera anotó para los de Bidoglio que formaron con: Bustos, Luque, Freytes, Cacciabue, D. Gónzalez, Pardo, V. Jara, Barrenechea, Cabrera, A. Jara y F. González.

Las entradas: Se venden desde las 9 en las boleterías del estadio. Las populares no socios cuestan $320 y las plateas se consiguen desde los $250 para socios y $570 para no socios.

El recuerdo: En 2015 Newell's igualó sin tantos con Temperley en el Coloso. Ese día Maxi Rodríguez falló un penal.