Maximiliano Lovera es el más vendible de todos los activos deportivos con los que cuenta Rosario Central. Y la posibilidad de una transferencia está latente, ya que los mercados europeos aún no han cerrado. Pero el atacante dijo que prefiere seguir asentándose en la primera auriazul antes de emigrar.

"Me entero por las redes sociales, pero nadie se comunicó conmigo. Lo tomo muy bien, es bueno que suene, pero estoy tranquilo, enfocado acá, esperamos salir de la zona de descenso porque a eso aspiro", dijo el respecto el formoseño.

Cocca le dio la posibilidad de ser titular al formoseño. (Sitio oficial)



Y agregó: "Yo prefiero asentarme un poco más; si me toca irme, hacerlo un poco más fogueado, quddarme un poco más acá".

Rosario Central lo tasó en 8 millones a principios de año, pero si algún club ofrece la mitad y lo dejan en el club hasta diciembre o mediados del año que viene, la dirigencia aceptaría con los ojos cerrados.

"Creo que partido a partido me voy sintiendo mejor, por ahí me faltaba ritmo y no me sentía tan cómodo. Con los partidos me voy sintiendo mejor. Uno con los partidos va agarrando más confianza, en eso estoy bien", cerró