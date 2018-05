Macaya Márquez sobre Sampaoli: “Ya no hay remedio”

Enrique Macaya Márquez, el periodista argentino que cubre mundiales desde Suecia 1958, analizó la previa de Rusia 2018, sesenta años después de su primer trabajo en una Copa del Mundo. Cuando le preguntaron por Jorge Sampaoli, el actual técnico de la selección argentina, dijo que no lo conoce y que no sabe “cuál será su idea de juego”. Y remató en forma irónica: “Ya no hay remedio”, tiró.

Macaya dialogó con el periodista Alberto Lotuf este martes en el programa A Diario (Radio 2). Cuando el Turco le pidió una opinión sobre Sampaoli, respondió: “No lo conozco, fue cambiando mucho. Digo que no lo conozco porque no sé cuál es la idea que tiene. Y los jugadores bajaron mucho su rendimiento en sus equipos”, evaluó.

Y luego remató en forma irónica: “Ya no hay remedio”, expresó.

Macaya Márquez, que está lanzando su libro con sus experiencias en mundiales, habló de su primera copa del mundo: “En 1958 yo trabajaba en Radio Belgrano y viajamos para hacerle la competencia a Radio El Mundo, donde estaba Fioravanti”, recordó.

“Fuimos en un avión que tenía poca autonomía, que paraba en todos lados, fue un viaje interminable”, relató luego.

“Transmitíamos un poco a ciegas, contábamos hasta diez y empezábamos a hablar, y no sabíamos muy bien si estábamos llegando o no”, agregó.

Macaya Márquez comentó que “la primera vez que sentí que Argentina podía ser campeón fue en el 78. Porque había muchos interesados en ganar ese Mundial, empezando por los militares, y porque Menotti había hecho un trabajo muy serio para ganarle a los europeos”.

A partir de su trayectoria, el periodista eligió a los mejores jugadores que vio en mundiales: “En mi quinteto de jugadores está Di Stéfano, Pelé, Maradona, Cruyff y ahora hay que agregar a Messi”, detalló.

“Todos fueron diferentes, los únicos que se parecían eran Di Stéfano y Cruyff. Eran jugadores de toda la cancha; Alfredo fue el primer jugador en cabecear en su propia área y después terminar la jugada en el área contraria”, añadió.

Por último, dio sus candidatos para quedarse con el título de campeón del mundo: “Los candidatos son Alemania, Brasil, España. Después ubicaría a Argentina y Francia”, concluyó.