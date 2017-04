Mala para Montero: Fernández, un largo tiempo afuera por lesión

Este martes, el periodista de Zapping Sport (Radio 2) Javier Cigno adelantó que los estudios de imágenes confirmaron la importante lesión del ex futbolista de Godoy Cruz. Se perderá entre cuatro y seis fechas, por lo que no llegaría al clásico con Newell's de la fecha 24.

