Maradona: "Si Tevez es macrista no es más el jugador del pueblo"

Diego Maradona brindó una extensa entrevista en la que criticó a la selección argentina, a la dirigencia del fútbol nacional, al delantero de Boca Carlos Tevez y al presidente Mauricio Macri. Sobre el atacante xeneize llegó a decir que "si es macrista, ya no es más jugador del pueblo".

"Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el Jugador del Pueblo. Si me dice que es el de siempre, el que yo conozco, lo voy a seguir bancando, como hice hasta ahora. En cuanto a lo deportivo, debe ponerse bien físicamente, para saltar del banco y rematar los partidos con su experiencia. Es un gran jugador para aprovechar después de que los titulares hayan cansado a los rivales.”, disparó Diego en diálogo con Olé.

El campeón del mundo en el '86 también dedicó algunas palabras para hablar de la selección nacional. "Que aparezca Jorge Almirón como candidato a dirigir me parece una cosa tremenda... Pero ya lo de Sampaoli fue cualquiera", expresó.

Sobre la actuación de Argentina en el Mundial de Rusia, opinó que "los jugadores tienen su parte de culpa y nunca se hicieron cargo". "Yo no me comparo con nadie. Me quieren hacer siempre decir algo de Lio (Messi), pero no voy a decir nada porque conmigo se comportó siempre diez puntos. Pero Maradona hay uno solo, y que se dejen de hinchas las pelotas...", comentó.

Por último, señaló que ve "muy mal" la actualidad del país. "Veo todos los días aumentos de tarifas, de transporte, de esto, de lo otro. "La gente no puede comer, no llega a fin de mes. La inflación está por las nubes, con sueldos viejos y tarifas nuevas. Me parece que Macri no entendió nunca qué significa ser argentino, vivió toda la vida en Europa o se iba de vacaciones a Brasil, no sé... Porque hay que acordarse de cuando fue a La Boca y dijo «fango» mientras estaba pisando el barro. Barro, barro, es barro... Es tierra y agua, se forma cuando llueve, pero él no lo conoce. Aparte fijate que no sabe leer, yo leo mejor que él y estudié en la General San Martín de Fiorito", finalizó.