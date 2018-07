Maradona dijo que volvería gratis a dirigir la selección

Mientras se define el futuro de Jorge Sampaoli en la AFA, Diego Armando Maradona aseguró que volvería a dirigir la selección de fútbol.

"Sí y lo haría gratuitamente. No pediría nada a cambio", señaló el ex jugador y ex DT del combinado nacional en el Mundial de 2010, cuando fue eliminado en cuartos de final por Alemania.

Maradona respondió así a una consulta que le hizo Víctor Hugo Morales en el programa “De la mano del Diez” que se emite por Telesur.

Diego también habló del “dolor” que le provocó la derrota argentina por 4-3 ante Francia en los octavos de final de Rusia 2018.

Maradona: Me duele el corazón, me duele el alma, porque corrí tanto con mi camiseta, con mi bandera, encarando a todo el mundo hasta la Fifa y ahora irme así, no lo acepto. Refiriénsose a la pérdida de Argentina #teleSUResMundial pic.twitter.com/hWIXFFDODP — De la mano del Diez (@DeLaManodelDiez) 3 de julio de 2018

Contó que recibió mensajes que lo “conmovieron mucho” después de esa eliminación y de haber manifestado sus diferencias con Sampaoli. Pero aclaró: "Creen que estoy contento pero están equivocados. Me duele el corazón, me duele el alma”.

“Corrí tanto con mi camiseta y mi bandera al hombro, encarando a todo el mundo, hasta la FIFA”, recordó y señaló: “Irme así (del Mundial) no lo aceptó”.