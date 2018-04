¿Marcha atrás con la quita de tres puntos a Newell's?

En el medio del escándalo político que agitó las aguas del club, la Lepra podría recibir en las próximas horas una buena noticia: Superliga daría marcha atrás con la quita de tres puntos que iba a aplicarle a fin de temporada.



El presidente de la institución, Eduardo Bermúdez, viajó esta mañana a la Capital Federal junto al prosecretario Juan José Concina para sostener sendas reuniones con el presidente de AFA, Claudio Tapia, y el titular de la Superliga, Mariano Elizondo.



De acuerdo a las versiones surgidas del propio seno de AFA, el Tribunal de Apelaciones decidió revisar la sanción que le había aplicado el Tribunal de Disciplina por haber presentado con irregularidades el libre deuda con el plantel antes del inicio del campeonato.



De este modo, Newell's recibirá no sólo el alivio deportivo, sino además será un soplo de aire para la gestión Bermúdez, que quedó en el ojo de la tormenta tras el no de los socios al balance en la última asamblea y la polvareda que generó el propio presidente al deslizarle a los periodistas que pensaba renunciar, algo que finalmente no concretó.