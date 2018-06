Martínez: "El balance fue muy negativo para todos"

Central sigue trabajando en Costa Rica, donde los futbolistas preparan el motor para ir a buscar, en la próxima Superliga, una mejor versión de la que dieron en la anterior. Entre ellos, Mauricio Martínez, quien espera lavar la imagen que dejó tras su primera lesión.

"El balance fue muy negativo para todos. En lo personal me ví bien en algunos partidos, en otros no. Pero desde lo colectivo fue malo para todos", tiró sin rodeos.

El ex Unión hizo mea culpa: "A mí me tocó lesionarme, algo que nunca me había pasado. Y fue dura la recuperación, estuve un mes y medio parado y me costó mucho volver. El rendimiento fue muy bajo. Ahora ya pasó, por suerte hay un técnico nuevo y habrá que esforzarse para jugar".

El arribo de Edgardo Bauza significa una gran motivación para el plantel: "Ha llegado un técnico muy ganador y nosotros tenemos que estar preparados al cien para hacerlo de la mejor manera. Los nombres no juegan, es el día a día y el que esté mejor, va a jugar".

Y consultado sobre el puesto en el que aspira a ganarse el puesto, respondió: "Estaré a disposición del técnico para jugar donde me toque. Si me toca de cinco, lo haré; de central también, siempre poniendo lo mejor de mí. Yo me siento cómodo en las dos: ahora le agarré mas la mano a la de central, pero mi puesto natural es cinco", concluyó.