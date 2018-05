Mascherano: "Soy un soldado que va directo a morir, es la última batalla"

El referente de la selección argentina Javier Mascherano manifestó que en las últimas semanas el plantel sufrió “imprevistos que trastocaron” los planes del DT Jorge Sampaoli. No obstante, dijo que son optimistas de que los 23 futbolistas llegarán en condiciones físicas de jugar. “No tenemos que volvernos locos hasta dónde vamos a llegar en el Mundial”, afirmó.

En conferencia de prensa, el ex River y Barcelona aseguró que el plantel sufrió “imprevistos, pero hay optimismo de que para el día del debut el técnico pueda contar con los 23 jugadores disponibles". "Soy un soldado que va directo a morir, es la última batalla. Dentro o fuera de la cancha, ese es mi rol hoy en día. Toda mi vida me gané todo a pulmón y trataré de ponérselo difícil al DT, sea como marcador central o de volante. Acepto el rol que me toque"", agregó sobre el puesto que podría tener en el campo de juego.

"Si está (Lionel) Messi es mucho más fácil. De momento no nos ha alcanzado, pero no hemos estado tan lejos. El fútbol es muchas veces caprichoso, inentendible en muchas facetas. Tenemos claro que la Copa del Mundo no es sencilla, pero tenemos argumentos para poder competir. Después se verá para qué estamos", indicó el Jefecito.

Mascherano afirmó que el primer encuentro del Mundial ante Islandia “será fundamental” para que el equipo tome confianza. “Es fundamental armar un buen grupo, un buen clima. El entrenador va a necesitar de los 23 jugadores, no sólo de los 11 titulares”, señaló.

“Está claro que para mí es la última chance. Ojalá podamos estar a la altura de la competencia. Lo más importante es mostrar una Argentina competitiva. Es nuestra obligación volver a intentarlo de la mejor manera posible”, remarcó.

A su vez, lamentó la salida de Sergio Romero y la inclusión del Patón Guzmán. “La lesión de Romero representa una baja muy sensible no sólo en lo futbolístico, sino en lo humano. Lleva 10 años siendo titular en la selección. Son cosas del fútbol, pueden pasar. Hay que desearle lo mejor a Guzmán y tirar para adelante”, concluyó.