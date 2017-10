Maziero palpita la final: "Con Coscia jugamos juntos desde novena"

Agustín Maziero llegó a Central en 2011 para jugar en la novena división de AFA. Nacido en Luis Palacios, jugó en El Porvenir del Norte de San Jerónimo antes de aterrizar en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria. Siempre como delantero. Y con un compañero con el que se cansaron de hacer goles juntos: Agustín Coscia.



"Nos llevamos muy bien con él; hace desde novena que jugamos juntos, siempre nos entendimos y nos gusta hacerlo", dijo el 7 de la reserva en Zapping Sport, palpitando la revancha de mañana ante Atlético Rafaela, partido en el que Central podría obtener el título de la Copa Santa Fe.



Maziero comentó: "Los dos sabemos los movimientos de cada uno. Yo capaz me puedo tirar más por afuera y ser medio punta, pero tratamos de no molestarnos para ocupar el área y alguno de los dos recibir la pelota".



El sueño de ambos de jugar en primera sigue su curso: "Él ya entró, entrena allá, pero yo me estoy ganando un lugar ahora en reserva. Estoy mostrándome. Y creo que con buenas actuaciones, algo voy a lograr. Vamos de vez en cuando a hacer fútbol con ellos y nos ven".



Sobre el desquite de mañana, lo vive así: "Con una mezcla de nervioso, ansioso y tranquilo porque el equipo está bien. Y hay que estar concentrados porque no es una diferencia muy grande la que tenemos, aunque sirve para estar tranquilos en la cancha".

Maziero no ve tantas diferencias entre un cotejo y otro: "Habrá que seguir con la presión que metimos allá y tratar de jugar un poco más porque la cancha es más grande y somos locales", cerró.



El equipo listo



Le Fernández meterá un sólo cambio en relación a la ida: Leonel Rivas en lugar de Joaquín Pereyra.

Los once serán: Ledesma; Nahuel Gómez, Renzo Alfani, Luciano Recalde, Facundo Rizzi; Andrés Lioi, Emanuel Ojeda, Diego Becker; Rivas; Agustín Maziero, Agustín Coscia.