Messi: "Parece que haber llegado a tres finales no sirve de nada"

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, afirmó este domingo que el Mundial de Rusia podría ser el último que dispute con la casaca albiceleste, ya que su camada entiende que "haber llegado a tres finales no sirve de nada". En una extensa entrevista, hizo un repaso de su carrera y también opinó de la inseguridad en Argentina.

Leo, que viene de convertir el fin de semana en la victoria (2 a 0) ante Athletic de Bilbao y atraviesa un gran presente, brindó una extensa nota al programa La Cornisa. "La cabeza ya sabe que está ahí, que cada vez falta menos. He visto por todas parte del mundo las ganas de la gente de que también sea un Mundial bueno para mí, que se nos dé, el deseo de verme campeón", señaló con respecto al certamen que se disputará en Rusia desde el 14 de junio.

Consultado sobre la posibilidad de que evalúe no jugar otro mundial después de Rusia, respondió: "Es un poco también lo que nos hizo sentir la gente, ¿no? Parece que haber llegado a tres finales no sirve de nada. Obviamente, dependemos de los resultados. Y por eso el pensamiento de todo este grupo. Llegó a tres finales, lamentablemente no pudimos ganar y así y todo se dijeron muchísimas cosas de nosotros. Pensamos que si no somos campeones, se va a venir mucho más todavía, no nos va a quedar otra".

La Pulga explicó que actualmente "ignora" los comentarios que le hacen a través de las redes sociales. "Intento no darle importancia. En su momento me afectaron, me hicieron mal", indicó.

Messi expresó que es "un sueño de siempre, y cada vez que llega un Mundial se hace más fuerte todavía" el de levantar la Copa del Mundo. "Por eso también el llanto del 2014 (Mundial de Brasil), sabemos la dificultad que tiene ganar un Mundial, y quedarnos tan cerquita fue doloroso. Un Mundial es muy difícil y nosotros estuvimos a tan poquito de cumplir ese sueño que fue duro", añadió.

"Ojalá sea un gran Mundial para nosotros. Mi deseo es el deseo de todos ustedes, que podamos vivir algo similar a lo del 2014 que fue una experiencia inolvidable. Que el resultado sea parecido, pero esta vez levantando la Copa, que es el sueño de todos. No es fácil. Ganar un Mundial no pasa siempre. Podés llegar a hacer todo bien y así y todo no conseguirlo, como nos pasó a nosotros en el 2014. Pero vamos con muchas ilusiones, muchas ganas de poder conseguir y llevar la Copa para Argentina. Dios quiera que nos ayude y así sea", indicó.

El astro del fútbol también opinó sobre la inseguridad y dijo que la "sufre". "La verdad es que me da lástima que hoy esté Argentina cómo está, la realidad del país. La inseguridad, sobre todo eso. El que te maten por un reloj, por una bicicleta, por una moto. Robos hay en todos lados en el mundo, pero ya no poder salir a caminar porque tenés que estar pendiente o perseguido de que te pueden robar o hacerte algo malo. Es una locura", reflexionó.

"Es imposible que vuelva a ser como cuando era chiquito. Yo me acuerdo que salía a la calle a la mañana, cuando estábamos de vacaciones, hasta las 9 o 10 de la noche no volvía y no pasaba nada. Y era así en todos los barrios de Argentina. Sé que es imposible volver a eso, pero al menos que no sigan pasando estas cosas. Es difícil, pero creo que se puede hacer. Nosotros, los argentinos, cuando hemos pasado necesidades y nos hemos juntado, hemos conseguido cosas grandiosas", manifestó.