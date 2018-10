Modificaron el horario del partido de Central ante Unión

El partido que jugarán este domingo Central y Unión de Santa Fe sufrió una modificación: no se disputará a las 15.30, como estaba previsto, sino a las 15. O sea, media hora antes. Para ese encuentro, Edgardo Bauza no confirmó el equipo, pero anticipó que la formación inicial tendría una sola variante en la defensa debido al desgarro del zaguero Miguel Barbieri.

Superliga hizo modificaciones en la grilla de los partidos de este domingo, correspondientes a la octava fecha del torneo. Eso incluye al pleito entre canallas y tatengues en el Gigante de Arroyito. Pasó de las 15.30 a las 15. Por eso, los hinchas deberán ir un rato más temprano a la cancha.

En su cuenta oficial de Twitter, Superliga explicó que por pedido de AFA y para que puedan viajar a tiempo los jugadores del fútbol local a los encuentros de sus selecciones, se adelantan los horarios de estos partidos del domingo: Central-Unión se pasa a las 15; el clásico cordobés Talleres-Belgrano a las 17; y Racing-Boca a las 19.

En el caso de Central, tiene a su defensor Alfonso Parot convocado a la selección de Chile para los amistosos de la fecha FIFA.

Un cambio

Edgardo Bauza habló en conferencia de prensa este viernes al mediodía. No dio el equipo que arrancará el partido del domingo, pero anticipó que habría una sola modificación en la defensa por el desgarro que sufrió Miguel Barbieri frente a Alamagro. Elías Gómez entraría en el lateral izquierdo, pasando el chileno Parot a la zaga central para formar dupla con Matías Caruzzo.

"Zampedri no creo que vaya de titular, pero al banco si. Es muy probable que juegue de central y Elías Gómez ocupe su lugar. No veo con posibilidades a Gil porque está con una contractura y no quiero arriesgarlo. Es muy probable que jueguen Ortigoza y Arismendi", resumió el técnico canalla.

Con este detalle del DT, Central saldría con: Ledesma; Bettini, Caruzzo, Parot, Gómez; Lioi, Arismendi, Ortigoza, Camacho; Herrera y Ruben.

"Unión es un buen equipo, presiona mucho y ataca con mucha gente. Madelón armó un muy buen plantel así que vamos a tener mucho trabajo y mañana vamos a prepararlo para hacer un buen partido y ganarlo", dijo el Patón.

Y sobre el tema del clásico que se viene en la Copa Argentina, aseguró: “El problema del clásico lo tiene la prensa, nosotros ni hablamos todavía, primero tenemos que pensar en Unión".

Disgustado, Bauza disparó: "De la fecha y del lugar del clásico se van a encargar los dirigentes. No tengo ninguna referencia y no tengo ningún problema. Jugamos el día que quieran y donde sea".