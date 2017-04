Montero: "La victoria fue un premio al esfuerzo"

Sobre la posibilidad de que el Canalla pueda entrar a una copa internacional, Montero aclaró que deben ir "paso a paso". "Es un objetivo que tenemos, pero hay que tener los pies sobre la tierra. El equipo quiere ser protagonista. Eso me deja contento", concluyó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo