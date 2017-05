Montero: "Para lograr un título hay que salir a ganar en cualquier cancha"

Sobre la formación para el partido con San Lorenzo, dijo que hay dudas entre Martínez y Lovera. Mientras que a Ruben aún le queda una fecha de suspensión y Colman, tras la muerte de su padre, no entrenó en toda la semana y no fue convocado.

El técnico de Rosario Central, Paolo Montero, dijo que no es tiempo aún de pensar en el clásico de la semana próxima, pues hay un partido importante ante San Lorenzo el domingo para afianzarse entre los que clasifican a la Copa Sudamericana, el objetivo de este semestre. De todos modos, sí enfocó planes y estilos para lo que viene: “Central busca un título y para eso hay que salir a ganar en cualquier cancha”.

