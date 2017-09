Montero define el equipo, que tendrá una ausencia de peso

Rosario Central continúa en la ciudad de Mendoza donde permanecerá hasta este sábado, día previo al encuentro que el domingo a las 14.05 sostendrá ante San Martín en la vecina ciudad de San Juan, por la quinta fecha de la Superliga.



El plantel arribará a la capital sanjuanina en micro en horas de la tarde de mañana y ya quedará concentrado a la espera del duelo que arbitrará Juan Pablo Pompei. Este viernes desarrollará un nuevo turno de entrenamientos en las instalaciones de Godoy Cruz.



En relación al equipo, está confirmado que no podrá ser de la partida Marco Ruben, quien se recupera de una distensión en la zona intercostal izquierda. De este modo, es casi un hecho que Fernando Zampedri será el centrodelantero.



Pero debido al gran esfuerzo físico que realizó el equipo el miércoles por la noche en la clasificación ante Boca, no habría que descartar otras variantes. Un futbolista que acabó tocado fue Alfonso Parot, y si no llega en condiciones sería sustituido por Elías Gómez. También podría reaparecer Federico Carrizo.