Montero habló de todo: Teo, Montoya y la pelea con Osella

El flamante director técnico de Rosario Central, Paolo Montero, manifestó que la dirigencia del club le aseguró que contará con Teófilo Gutiérrez para lo que resta del campeonato. Además, pidió que haya definiciones con respecto a la salida o continuidad de Walter Montoya. Afirmó que su pretensión es que el equipo termine "entre los diez primeros" y que hará hincapié en mantener el arco "en cero".

En una extensa entrevista brindada a los periodistas Alejo Mazzotti y Franco García (Zapping Sport, Radio 2), el uruguayo dijo que dirige un plantel "de mucha jerarquía y que viene con la vara alta". Agregó que no vino a "cambiar nada" sino a "trabajar fuerte", y contó que antes de asumir comió un asado con el DT saliente, Eduardo "Chacho" Coudet, con quien compartió plantel en San Lorenzo. "Estoy comprobando todo lo que me dijo. Es un grupo humilde, donde todos colaboran y quieren lograr cosas. Los veo motivados, trabajando duro", añadió.

Con respecto a la situación de Teo Gutiérrez, Montero señaló: "Los dirigentes me confirmaron que se queda, que pudo solucionar sus problemas personales. Se suma un jugador importante por así decirlo. Es uno de esos jugadores que se cargan la mochila en los momentos difíciles".

Sobre la posible salida del volante Walter Montoya dijo que por ahora "entrena como un animal, a la par de sus compañeros". "Nos juntamos con los dirigentes. Les pedí que solucionaran esta semana el tema, para que en caso de que se vaya pueda empezar a mirar jugadores. Como no tenemos certezas estamos entre la espada y la pared", expresó.

El ex DT de Colón y Boca Unidos manifestó que no se puede equivocar con los jugadores que vaya a elegir para reforzar el equipo y apuntó que se hará cargo en caso de que la decisión haya salido mal.

"Pretendo que el equipo presione en alto, que sea aguerrido, agresivo y corto", subrayó el uruguayo.

La defensa

Consultado por el flojo rendimiento de los defensores canallas en los últimos meses, Montero explicó que a Hernán Menosse, Marco Torsiglieri, Esteban Burgos y Dylan Gissi "entrenan bien". "Les gusta los entrenamientos, consultan, están metidos. Veo muy exagerado que en muchas situaciones se responsabilice a los zagueros a la hora de buscar culpables", advirtió.

Por su parte, destacó el trabajo de Javier Pinola en la pretemporada. Aseveró que está "bien físicamente" y que aún no puede "estar en los reducidos" para que la recuperación se complete. "Ojalá se sume lo más rápido posible", concluyó.

Pelea con Osella

Durante la extensa entrevista le preguntaron a Montero sobre el episodio que tuvo lugar tras el encuentro en el que Newell's derrotó por 2 a 1 a Colón en el Cementerio de los Elefantes. Allí, se había advertido que Montero y su asistente habían golpeado a Diego Osella en la manga que va a los vestuarios y que el DT leproso había devuelto un golpe de puño.

"Fue un error que cometí el buscar seguir con la discusión. Son cosas que pasan, momentos de calentura. Si mañana me lo encuentro (a Osella) lo saludo. Los técnicos somos los primeros en hablar contra la violencia, no quiero ser hipócrita. Eso no se hace como jugador y mucho menos como entrenador", finalizó.