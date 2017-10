Montero sigue y apuesta a la Copa: "Con Godoy Cruz es una final"

El entrenador de Rosario Central, Paolo Montero, aseguró que "no fue un partido bueno" el de su equipo ante Argentinos Juniors, confirmó que seguirá como DT y apostó todo a la Copa Argentina.

"Para nosotros el partido con Godoy Cruz es una final. Somos conscientes de la situación crítica, como lo era antes de Boca", dijo sobre el próximo duelo por cuartos de final del torneo federal.

"Tenemos la chance de la Copa Argentina para revertir la situación. Estoy convencido de que los jugadores van a hacer un buen partido", confió.

No escondió, sin embargo, su decepción por lo realizado en la derrota 3-1 de este sábado en el Gigante. "No supimos entrar en juego y Argentinos fue un equipo muy oportuno. No fue un partido bueno y hay que ser muy autocríticos", afirmó.