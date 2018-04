Moresco: "Si el balance no se aprueba, Newell's no juega la Superliga"

Ariel Moresco es uno de los referentes de la oposición de Newell's. Pero a pesar de estar en la vereda de enfrente de la comisión directiva, asegura que el balance debe ser aprobado por los socios para evitar que la Lepra pierda la licencia de Superliga, algo que él asegura ocurrirá si es nuevamente rechazado.

"Acá hay una cuestión de punibilidad para los que no cumplen los requisitos del nuevo estatuto de SAF. El reglamento es claro para cualquier abogado que lo lea: aquellos que no cumplen los requisitos clase A, no se otorga la licencia. Y el balance es uno de ellos", dijo el abogado en Zapping Sport.

Moresco cree que los socios deberían aprobarlo a pesar de los errores que él mismo confiesa que tiene: "El balance debe ser aprobado porque es un informe preciso de lo que ocurrió en el ciclo económico. No debe ser mentiroso. Debe tener una exactitud cruda. Y es lo que sucede con este balance. Corresponde que se le dé la derecha".

"Pocas veces un balance en el fútbol argetino dice los errores con respecto a los mutuos que cometió la CD como éste. Es un reflejo de la realidad. Después está el tema de la parte penal. Y es mentira que si se aprueba, no haya juicio: López gobernó 14 años, tuvo sus balances aprobados y después fue procesado", añadió.

El dirigente insistió: "Desde Superliga, me dice un conocido 'sin la licencia, no se juega. Y pierden la categoría'. Eso me fue ratificado por teléfono y estuve con la máxima autoridad jurídica de la Superliga. Todos me dijeron claramente que Newell's no juega si no tiene el balance aprobado".

"Tengo la certeza jurídica ratificada por Superliga de que van a aplicar una sanción. Y esto no es querer asustar o no. Hay requisitos clase B que no tienen punibilidad. Y otras que irán caminando hacia un rigor en la limpieza en el oirgen de los ingresos y los egresos. Pero el balance es requisito clase A", tiró.

Y cerró: "Para que Superliga te mantenga la licencia, y ésto está en el articulado, tenés que presentar el presupuesto aprobado por la asamblea. Y el presupuesto es un instrumentito menor al lado del balance, que es el eje por donde gira la rueda. Así que imaginate".