Newell's, con la idea de De Felippe de repetir equipo

Newell's tiene todo prácticamente definido para jugar este sábado desde las 13.15 con Argentinos Juniors, por la fecha 20 del torneo de primera división.



Si bien su entrenador, Omar De Felippe, no confirmó el equipo, todo apunta a que mantendrá la alineación que viene de vencer a San Martín de San Juan.



Abonan este idea algunos datos importantes: no quedaron lesionados ni suspendidos, y el arquero titular, Luciano Pocrnjic, volvió a entrenarse pero aún no está disponible como para ser de la partida.



De este modo, el once leproso sería: Nelson Ibáñez; José San Román, Bruno Bianchi, Fabricio Fontanini, Fernando Evangelista; Braian River,Hernán Bernardello; Joaquín Torres, Brian Sarmiento, Héctor Fértoli; Luis Leal.



En caso de confirmarse ésta conformación del equipo, será la primera vez en el año que el representativo del Parque tiene idéntica formación de un partido al otro.