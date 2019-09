En Newell's se respira tranquilidad. El equipo de Frank Kudelka da muestras de crecimiento partido a partido y va caminando con números que lo acompañan: se mantiene fuera de todo riesgo en la tabla de promedios, marcha a cuatro del líder Boca y se dispone a visitar al Xeneize el próximo sábado a las 20 en la Bombonera.

Pero hay más estadísticas que lo hacen ilusionar: tiene puntaje ideal como local con cuatro victorias en los primeros cuatro cotejos, algo que no lograba desde el torneo Nacional de 1980, con Luis Cubilla como entrenador. Aquella vez jugó 9, ganó 8 y sólo Ferro le arranco un empate. En ese certamen, ganó las primeras seis presentaciones.

Otro dato: es el único conjunto que ha marcado al menos un gol en todos los encuentros. Y han convertido futbolistas de todas las líneas: de los 12 goles a favor, son 9 los jugadores que festejaron: 3 de Lema, 2 de Albertengo y uno de Alexis Rodríguez, Nadalín, Maxi Rodríguez, Formica, Gabrielli, Cacciabue y Fernández. Sólo restan convertir, de los habituales jugadores del equipo, Bíttolo, Gentiletti, Denis y Aguerre.

La Lepra venció a Aldosivi con autoridad y sueña. (FotoBaires)



Si bien es cierto que aún no se salvó de nada porque son pocos los puntos que lo separan del descenso, hay que recordar que Newell's empezó último en los promedios y ahora tiene siete equipos debajo con apenas seis partidos. No verse tan abajo en la previa de cada partido no es un dato menor.

De cara al compromiso con los xeneizes, que presentaría suplentes ante la inminente serie de Libertadores ante River, el DT leproso tendrá a todos a disposición salvo el lesionado Mauro Formica. Así, saldrían los mismos once que iniciaron con Aldosivi.

Luis Leal se sumará tras su viaje a Portugal por cuestiones familiares (fue papá) y Facundo Nadalín ya estaría apto para volver tras su desgarro, por lo que habría chances de que vaya al banco.