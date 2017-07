Newell's espera a Ortiz y piensa en Belgrano

Tras los ensayos de este sábado ante Talleres en Córdoba, con la derrota de los titulares por 2 a 0 como dato saliente, el plantel de Newell's retoma este lunes por la tarde sus trabajos de preparación en el predio Bella Vista, donde lleva a cabo su pretemporada. El grupo dirigido por Juan Manuel Llop volverá a entrenar tras el viaje de regreso desde la Docta y lo hará con la presencia de su nuevo refuerzo, el defensor paraguayo Danilo Ortiz, quien este fin de semana arregló su préstamo por un año. El DT aprovechará la semana para seguir sacando conclusiones del primer laboratorio formal, en el que aparecieron cuatro de los refuerzos como titulares: Nelson Ibáñez, Bruno Bianchi, Brian Sarmiento y Mauro Guevgeozian. E irá esculpiendo la formación para el amistoso del sábado venidero ante Belgrano en nuestra ciudad, para el que seguramente ya contará con el arquero Luciano Pocrnjic (fue preservado por una molestia) y con el volante Nery Leyes, que firmó sobre el fin de semana pasado y no viajó. Al que seguirá de cerca es a Brian Sarmiento, quien salió fatigado y golpeado del juego con los de Frank Kudelka, aunque a priori no es ninguna lesión de gravedad. Luego de ese cotejo con los celestes, ya está programado uno más ante Patronato de Paraná, previsto para el sábado 12 de agosto. Ese será el último antes del inicio del campeonato, pactado para el fin de semana del 18 de agosto.

