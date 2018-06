Newell's inició la pretemporada, en Bella Vista y sin caras nuevas

Este martes, el plantel de Newell' puso en marcha su pretemporada de cara al próximo semestre, en el que encarará la nueva Superliga y la Copa Argentina, las dos competencias en las que intentará hacer un buen papel y repetir los chispazos de buen fútbol que exhibió en algunos de sus últimos partidos.



Todavía sin refuerzos pero con la presencia de siete jugadores que regresan de sus préstamos (Gabriel Báez, Iván Silva, Mauricio Tevez, Matías Tissera, Francisco Fydriszewski y Franco Pérez), el grupo se reencontró en el predio de Arroyo Seco para la primera sesión de trabajo.



También participaron de la práctica los jugadores que aún no firmaron sus nuevos contratos: Nelson Ibáñez, Víctor Figueroa y Juan Sills, con quienes se negocia sus respectivas permanencias en la entidad a pedido del propio conductor del grupo.



Acerca de los refuerzos, todavía no hubo novedades. Vale recordar que la búsqueda de nuevas caras está supeditada a alguna venta que el club pueda hacer de alguno de sus futbolistas, a raíz de la orden que dio el juez Bellizia de no comprometer a la tesorería.



La pretemporada se desarrollará íntegramente en la ciudad, aunque habrá segmentos de concentración en el predio de Ricardone. Aún no hay definidos encuentros amistosos. El inicio de la Superliga sería el fin de semana del 10 de agosto.