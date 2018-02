Newell's: las ganas de Quinteros y las sensaciones del entorno de Osella

Gustavo Quinteros habló luego de que la dirigencia de Newell's hiciera oficial que es uno de los candidatos a reemplazar a Juan Manuel Llop como técnico junto a Javier Torrente y Diego Osella. Justamente el hermano del DT, Javier, afirmó que saben de que es tenido en cuenta pero aún no hubo contacto de la dirigencia.

En declaraciones a El Diario de Bolivia Quinteros afirmó que “sería bueno dirigir a Newell’s, es mi casa, pero no estoy seguro ya que falta poco para que termine el torneo argentino”.

Se espera que para este jueves o viernes arribe a la Argentina para empezar a tomar contacto con la dirigencia Leprosa, que intensamente trabaja en la búsqueda del DT.

El entrenador argentino-boliviano de 53 años que se inició como jugador en la Lepra tuvo experiencia en el fútbol argentino dirigiendo a San Lorenzo y San Martín de San Juan. En el exterior se destaca su desempeño en las selecciones de Bolivia y Ecuador y en equipos de esos países donde obtuvo 5 títulos entre el Blooming, Bolívar, Oriente Petrolero de Bolivia y Emelec de Ecuador. Su último cargo fue como entrenador del Al-Nassr de Arabia Saudita.

"Nosotros nos hubiésemos quedado a vivir en Newell's"

En el caso de Osella, el periodista Pablo Gavira contó en Pegando la Vuelta (Radio 2) que en una conversación con el hermano del DT de Acebal le confesó: "Nosotros nos hubiésemos quedado a vivir en Newell's".

También recordó que "Los jugadores se mataban en cada entrenamiento, ponían todo, y además los chicos dejaban todo, tenían un gran compromiso. Sacamos muchos puntos y Newells estuvo a punto de ingresar a la Libertadores, despúes que nos fuimos no se pudo lograr el objetivo."

Sobre su relaciión con su hermano, quien fue su ayudante en el banco leproso dijo: "Todavía Diego no habló conmigo, no se nada, pero obvio si Diego llega a decidir volver lo pensaría, porque estoy muy bien aquí en Gualeguaychú (dirige a Juventud Unida en la B Nacional) pero tengo un cariño grande por Newells, aunque no se si volvería ahora".

Por último, Javier Osella habló de cómo fueron los días posteriores a los cruces verbales con el presidente Bermúdez: "Diego recibió un llamado después de sus dichos, se que hablaron del tema. Ahora el está tranquilo en Acebal, no se que pasará con su futuro. Por ahora no hay nada firme, si sabemos de los rumores y que es tenido en cuenta."

El técnico, ¿recién el martes?

Si bien uno de los vicepresidentes, Juan Matías, había afirmado que el jueves ya se iba a tomar la decisión de quien iba a ser el reemplazante del Chocho, el secretario del club, José Menchón, afirmó en Zapping Sport (Radio 2) que primero "se va a formar una comisión de 3 personas que se abocarán a la búsqueda del nuevo técnico y entendemos que el lunes o martes tendría que estar el nombre del DT".

Además, afirmó que Fabián Garfagnoli nunca fue una opción para dirigir la primera: "No es su momento", dijo el secretario del club.