Matías: "Los candidatos son Torrente, Quinteros y Osella; el jueves se define"

El vicepresidente de Newell's, Juan Matías, adelantó en exclusiva por Radio 2 que el jueves la Lepra tendrá al nuevo técnico y que hay tres candidatos para serlo: Gustavo Quinteros, Javier Torrente y Diego Osella. Sí, el mismo Osella que se fue del club peleado con el presidente Bermúdez a mediados del 2017.

Sobre esta situación, Matías indicó en el programa Pegando la Vuelta que "siempre que llovió paró", por lo que podría haber una reconciliación con el DT de Acebal.

A la hora de referirse a Llop, Matías pidió disculpas por haberlo llamado "ladrón" y "traidor" en un audio que se filtró este lunes y fue desencadenante en la partida del Chocho. "Me equivoqué, fue un momento de calentura y me dejé llevar por la pasión de hincha, le pido disculpas públicas porque es un ídolo del club", afirmó. En relación al audio tiró: "Fue un periodista el que me traicionó y lo difundió".

El entrenador había mostrado su molestia al respecto este mismo martes en Zapping Sport (Radio 2) y había afirmado: "Imaginate si despierta Isaac y ve a Matías en el club.. Dios mio".

Así mismo Matías aclaró que "Llop no fue despedido, sino que se trató de una salida de común acuerdo" y que cobrará hasta el sueldo del mes de marzo.

Respecto a Fernando Gamboa afirmó que "nunca estuvo en la consideración de la comisión directiva llamarlo para volver a dirigir".