Newell's no hizo pie y Vélez le ganó cómodamente en el debut

Newell’s tuvo el peor estreno en la Superliga, jugó mal y perdió de manera inapelable por 2 a 0 ante Vélez en el José Amalfitani, en el partido que marcó el debut oficial de los tres jugadores paraguayos, Iván Piris, Teodoro Paredes y Alfio Oviedo.



El elenco de Liniers ganó con los goles de Luis Abram al minuto de juego y de Matías Vargas, de penal, a los 26’. El gol tempranero y el penal inocente que cometió Fontanini fueron lapidarios para la suerte leprosa en el partido.



La formación de De Felippe mostró una cara algo más decorosa en el segundo acto, cuando Víctor Figueroa entró por Juan Sills para tener un poco más la pelota. En el primer acto, el triple cinco (Sills, Bernardello, Rivero) dejó muy desconectados a Amoroso y Fertoli con Leal y casi no inquietó a su adversario.



La única jugada clara del primer acto fue producto de una buena conexión entre Leal y Amoroso, que estuvo cerca del empate pero su remate fue débil ante la salida de Domínguez, que detuvo sin problemas. No hubo volumen de juego y cada acción se diluyó en tres cuartos.



En el complemento, Vélez pudo haberlo liquidado de contra pero no tuvo lucidez ante un dubitativo Ibáñez. Y si bien Newell’s se paró un poco más adelante, nunca dio la sensación de contar con las armas para volver al partido. Una aproximación de Figueroa fue la única llegada más o menos peligrosa.



Los debutantes Piris y Paredes no exhibieron una floja performance, pero sufrieron por el escaso tiempo de rodaje con sus otros compañeros de defensa, Fontanini (de muy mal rendimiento) y Ferroni. Y Oviedo luce falto de timming y deberá trabajar mucho en lo físico y lo futbolístico para estar a la par de Leal.



Newell’s apostará a mejorar en esta próxima semana de trabajo, ya con la incorporación de Mauro Formica, quien podrá dotar al equipo del fútbol que esta noche brilló por su ausencia. Lo espera Independiente, el viernes a la noche en el Coloso.