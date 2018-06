Newell's piensa en Moiraghi, que se vuelve de Colombia

La búsqueda de refuerzos de parte de los dirigentes de Newell's continúa, guiados por la lista de puestos a reforzar que dejó Omar De Felippe, quien en estos días tiene previsto regresar a la ciudad para afinar el lápiz y definir el plan de acción.

Y en ese sentido, uno de los nombres que suena es el del defensor Néstor Moiraghi, un viejo conocido del Parque de la Independencia que podría regresar tras su paso por el fútbol colombiano.

El ex Olimpo rescindirá en estas próximas horas su vínculo con el Deportvo Cali, donde no la pasó del todo bien en el aspecto deportivo. Y aunque esperan el okey del DT para hacerle una oferta formal, Moiraghi dejó una buena imagen futbolìstica en su etapa anterior y el aspecto económico no sería un impedimento.

Por otra parte, también se habló de la posibilidad de contratar al zaguero colombiano Oswaldo Henríquez, quien milita en Sport Recife de Brasil y es manejado por un intermediario que los dirigentes conocen muy bien.

Y el último que sonó en estos días es el defensor Juan Gabriel Rodríguez, zaguero central que viene de jugar en Almagro la última temporada de la B Nacional.