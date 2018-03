Newell's presentó a De Felippe: "El equipo va a crecer"

Ahora sí, Omar De Felippe se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de Newell's. Y había sido elegido por la comisión directiva y estuvo en el palco del estadio de Banfield observando al equipo, pero faltaba la firma y ese es el trámite que cumplió el ex DT de Olimpo, Quilmes, Independiente, Vélez y Emelec de Ecuador.

Este lunes, a primera hora de la tarde, Omar De Felippe se convirtió en el nuevo entrenador del Newell's tras firmar el contrato que lo vinculará al club del Parque Independencia hasta junio del año 2019.

En horas de la tarde fue presentado en la sala de conferencia del estadio Marcelo Bielsa. Allí, hubo unas breves palabras del presidente Eduardo Bermúdez: "Hemos decidido por unanimidad de la comisión directiva la incorporación de De Felippe", afirmó.

Luego, el flamante entrenador indicó que le pidió a la dirigencia "sumar un profe y un ayudante de campo del riñon del club al cuerpo técnico, ya que somos los mismos 4 de siempre"

"Los jugadores tienen que retomar confianza. Son detalles los que hay que solucionar. He visto partidos de Newell's en los que no mereció perder. No todo es malo", continuó, y ya adelantó que "una de las cuestiones a resolver es la pelota parada".

"Quiero un equipo con idea futbolística y saber que hacer dentro de la cancha. No sé en cuanto tiempo. Pero debe ser rápido", cerró el DT.

Al momento de firmar este lunes al mediodía, entregó unas palabras en exclusiva para el sitio oficial de Newell's.

"Ahora en el mejor momento de mi carrera, creciendo y aceptando el desafío de clubes grandes", dijo.

"Arranqué en divisiones menores, en séptima división, hasta llegar a este momento que lo tomamos con mucho compromiso y responsabilidad, indicó De Felippe.

"Lo que me sedujo de Newell's es el club, la historia de esta institución", señaló. Y opinó: "Creo que hay un equipo que va a crecer, hay buenos jugadores".

"Lo primeros es conocer a los jugadores, no hay demasiado tiempo para le próximo partido", anunció.

"Tenemos muy en claro lo que es el trabajo con los juveniles y tenemos en claro qué es lo que pretendemos de ellos", concluyó.

Este martes, a las 8.30, comenzará su ciclo al frente del plantel profesional con su primer entrenamiento en el complejo polideportivo Bella Vista.