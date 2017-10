Newell's recibe a Chacarita, en busca de su segunda victoria

En el inusual horario de las 11 de la mañana, Newell's recibirá a Chacarita por la séptima fecha de la Superliga de primera división. El conjunto de Juan Manuel Llop necesita mejorar su imagen y volver a ganar, ya que no lo hace desde la tercera fecha ante Olimpo, en la que fue su única alegría en el certamen.



El elenco del Parque, que viene alterado en lo económico e institucional, viene de perder ante Vélez y ya hace tres jornadas que no gana (antes, cayó ante Lanús y empató con Godoy Cruz). Por eso, el Chocho metió mano en la formación.



El DT decidió cuatro variantes: el debut de Leonel Ferroni (21 años) en lugar de Milton Valenzuela en el costado izquierdo de la defensa; el ingreso de Braian Rivero por Jalil Elías; la aparición de Víctor Figueroa por Héctor Fertoli; y la salida de Mauro Guevgeozian para que sea titular Luis Leal.



Para estar en el Coloso, los hinchas ñubelistas deberán presentar el ticket de un bono obligatorio cuyo valor es de 250$ (200$ hasta el viernes). Este método recaudatorio, denominado "Día del Club", tiene como objetivo terminar el vestuario de la división reserva y de hockey femenino en Bella Vista.



Enfrente estará el conjunto de Walter Coyette, que viene de mal en peor: tiene sólo dos puntos (producto de dos empates ante Tigre y Atlético Tucumán en las dos primeras fechas), sólo supera a Olimpo en la tabla y arrastra cuatro tropiezos en fila: Talleres, Boca, Argentinos e Independiente.



"A este equipo traés a Benedetto y no va a hacer un gol. Falta creación de juego", dijo el entrenador después de la caída ante el Rojo y antes de que la dirigencia anunciara la contratación de Mauro Matos, quien llega a reemplazar al lesionado Lautaro Montoya.