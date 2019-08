Pasó mucho tiempo desde aquel inicio triunfal en Superliga de Newell's Old Boys ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Exactamente 20 días de ese 2 a 0 que, debido a que no jugó la segunda fecha ante Independiente, no le alcanzó para salir de los puestos de descenso, el motor principal de su campaña en esta temporada.

Desde las 15.30, la Lepra recibirá a Unión de Santa Fe por la tercera jornada del certamen. Lo hará con arbitraje de Ariel Penel y el pleito será televisado por la señal codificada de Fox Sports (Premium).

El entrenador Frank Kudelka no confirmó el once pero espera la recuperación del arquero Alan Aguerre, que parecía estar más afuera que adentro por un esguince de tobillo pero aún nadie se anima a sacarlo de la cancha. Se sabe, si no llega atajará Nelson Ibáñez.

La camiseta que la Lepra usaría esta tarde.



Por otra parte, Maxi Rodríguez irá de arranque tras rehabilitarse de una sobrecarga muscular y habría dos variantes: Lucas Villarruel por Jerónimo Cacciabue y Lucas Albertengo por Francisco Fydriszewski. Los demás, los mismos que ganaron en la primera jornada. Dato de color: Newell's utilizaría por primera vez la camiseta alternativa roja que fue presentada este viernes.

Unión, que lleva varios años de regularidad de la mano de Leonardo Madelón, tiene cuatro unidades (empate sin goles con el campeón Racing, triunfo 2-1 sobre Defensa y Justicia), y llega a Rosario con la idea de seguir creciendo.

El técnico hará un único cambio: Damián Martínez por Brian Blasi, con Bonifacio como volante derecho y el conocido Jalil Elías (producto de las inferiores ñubelistas) como doble cinco junto al uruguayo Javier Méndez.

El historial entre ambos lo lidera Newell's con 24 triunfos, 18 derrotas y 19 empates en 61 partidos. El choque más reciente fue el de la pasada Superliga, 0 a 0 en la cancha del Tatengue



Probables formaciones:

Newell's: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Mauro Formica; Alexis Rodríguez, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.

Unión: Sebastián Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Javier Méndez, Jalil Elías y Gabriel Carabajal; Maximiliano Cuadra y Walter Bou. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Ariel Penel.