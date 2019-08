El capitán de Newell’s Maxi Rodríguez celebró la victoria por 2 a 0 del equipo contra Unión en el Coloso Marcelo Bielsa, por la 3ª fecha de la Superliga. Dijo que le “gustó muchísimo el carácter” del equipo y agregó que deben hacerse “fuertes de local” e intentar jugar de la misma forma de visitante.

“Tratamos de ser un gran grupo. Tenemos un gran entrenador y tenemos que ser competitivos; ir partido a partido porque todos van a ser complicados. Esto es largo. Es lindo ganar y hacernos fuertes de local. Hay que jugar de la misma manera de visitante”, declaró la Fiera en diálogo con Fox Sports.

El referente rojinegro señaló que el plantel tiene “bien en claro” que no deben “desviarse del objetivo” que es la permanencia en la Superliga. “Veníamos de un parate de 15 días y no es bueno, pero son las cosas del fútbol. Hoy me gustó muchísimo el carácter del equipo. No podíamos llegar en el primer tiempo. Lo encontramos en el segundo tiempo y fuimos sólidos”, comentó.

"TENEMOS QUE TENER LOS OBJETIVOS CLAROS"#FOXGol | Maximiliano Rodríguez se refirió a la situación que vive Newell's con los promedios del descenso. pic.twitter.com/mwZDLtqTwU — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 17, 2019

Maxi comparó este Newell’s con el de la pasada temporada al decir que en el torneo anterior no tenían “paciencia”. “Había muchos chicos. Los resultados, cuando son positivos, también te dan tranquilidad. Van dos fechas. Hay que disfrutarlo con la responsabilidad necesaria”, añadió.

“Si hacemos bien las cosas, al final del torneo vamos a estar bien. Si se dan los resultados, mucho mejor”, finalizó.

En otra entrevista, el atacante leproso indicó que Lucas Albertengo “es importante” para el equipo. “En un grupo dependemos de todos. Cuando hacemos goles vamos a ser complicados. Tenemos que confiar en nuestro juego”, remarcó.