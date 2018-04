Newell's sigue concentrado, ahora con el foco puesto en la Copa

Newell's aún celebra el punto agónico que consiguió ante Atlético en Tucumán, pero ya debe enfocarse en el desafío que se le viene: el jueves visitará a Atlético Paranaense por la primera fase de la Copa Sudamericana.



El encuentro se llevará a cabo en Curitiba a partir de las 19.15 y con arbitraje del boliviano Gery Vargas, asistido por Juan Montaño y Reluy Vallejo. El desquite será el 10 de mayo a las 18.15 en el Coloso del Parque.



El plantel regresó a Rosario tras el partido y quedó concentrado en el predio de Ricardone. Este mismo lunes ya trabaja para poder equilibrar las cargas y recuperar energía, ya que el miércoles volará nuevamente con destino al estado de Paraná.



Con relación al equipo, habrá que esperar el parte médico para saber si hay algún jugador que haya acabado con dolor o fatiga producto del esfuerzo en Tucumán.



En relación a los lesionados que se perdieron el cruce con el Decano, de Luciano Pocrnjic, Bruno Bianchi y Hernán Bernardello, sólo el Cabezón guardaría alguna chance de jugar, a pesar de que el propio De Felippe dijo tras el 1-1 que no lo van a arriesgar.



De este modo, una posibilidad es que el DT mantenga los mismos once que salieron a enfrentar a los de Zielinski, aunque no habría que descartar alguna variante táctica que transforme al mediocampo en una línea más aguerrida.