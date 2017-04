Newell's y Estudiantes no se sacaron ventajas y el que celebró fue Boca

Como dato anexo, este sábado se puso en marcha el programa Tribuna Segura, que les exige a los hinchas rojinegros la presentación del DNI en los accesos al estadio. Sin embargo, no todos lo habrían cumplido y los barras ingresaron en la previa, como relataron los periodistas de la transmisión de Radio 2.

El empate no fue positivo para ninguno de los dos, que debían ganar para intentar acercarse al líder. Newell's quedó con 39 unidades, a cuatro de Boca que juega este domingo ante Patronato. Estudiantes se ubica un paso atrás con 38 y no pareció tan incómodo con el punto cosechado. Ver posiciones y estadísticas.

A los 24, Formica recibió en el área, de primera le tiró un sombrero a Schunke y cayó en el area. No fue nada. Otro sombrero, cuatro minutos después, inventó Scocco por sobre Andujar pero el pibe Foyth apareció para saltar más alto que el delantero y clausurar el arco de cabeza.

Sobre el cierre, el conjunto de Osella intentó zafar de la telaraña que desplegó en pincha en la mitad de la cancha y que hizo todo muy disputado. Formica escapó por el centro pero cayó y todo el Coloso pidió falta. Espinoza no cobró nada. Segundos después Scocco ensayó un derechazo desde afuera del área que salió lejos.

El juego siguió intenso e incluso se picó un poco al cuarto de hora. Formica chocó con Damonte y le tiró una patada que no fue brusca pero el árbitro lo advirtió y fue amonestado. Segundos después voló otra amarilla, contra Cascini, el joven mediocampista del equipo de La Plata.

Newell's y Estudiantes empataron 0-0 este sábado, entre el desayuno y el almuerzo, y la expectativa que hubo en la previa se tradujo en mucha tensión en la mitad de la cancha. Era uno de los encuentros más importantes de esta fecha 20 porque chocaban el segundo y el tercero de la tabla pero no hubo goles ni muchas emociones. El que festejó, al final, fue Boca, que puede estirar la diferencia que mantiene con ambos en caso de ganar este domingo.

