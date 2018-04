El entrenador de Rosario Central, Leonardo Fernández, fue muy autocrítico este domingo luego de la derrota por 3-0 ante Patronato y reconoció que faltaron “intensidad y ganas” en sus jugadores.

“Jugamos mal, decididamente. No tuvimos la tranquilidad para controlar lo que sabíamos que iba a hacer el rival. No tuvimos argumentos para ordenarnos en determinadas situaciones”, analizó el DT desde Paraná.

Y en ese sentido agregó: “No me gustó el equipo, esperaba otra intensidad, otras ganas. Me pareció un equipo muy quieto adentro de la cancha. No estuvimos nunca en el partido”.

Leo ahora apunta a lo que viene para no perder más terreno en el objetivo de pelear por un puesto de la Copa Sudamericana 2019 y señaló: “Tenemos que mirar para adelante y apuntar a que se recuperen aquellos jugadores que no pudieron estar en cancha”.