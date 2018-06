Números que duelen: la peor derrota en primera ronda desde 1958

Argentina está en shock. El equipo de Sampaoli sufrió una derrota inesperada ante Croacia y su camino en la copa del mundo quedó lleno de espinas. Ahora, deberá rogar por un milagro para avanza de ronda. Algo que no será sencillo, a juzgar por los antecedentes de conjuntos que juntaron un punto en las dos fechas iniciales.



Puntualmente, desde que se conceden tres puntos por victoria en las fases de grupo de la Copa del Mundo (1994-2018), un total de 33 selecciones iniciaron la fase de grupos con la secuencia empate-derrota (o viceversa) y sólo se clasificaron... 4: Paraguay y Turquía en 2002, Eslovaquia en 2010 y Grecia en 2014. Un porcentaje muy bajo que marca la dificultad que se le presenta ahora.



Hay más antecedentes para explicar este crack: Argentina no perdía un partido en la primera ronda de la Copa del Mundo por semejante goleada desde hacía 60 años: 6-1 contra Checoslovaquia, el 15 de junio de 1958, un recuerdo nefasto.



Por otro lado, Argentina no empezaba un gran torneo (Mundial, Copa América, Copa Confederaciones o JJ.OO) con un punto en las dos primeras jornadas de la fase de grupos desde la Copa América de 1989. En la Copa del Mundo no le sucedía desde 1974.



Más: el combinado nacional ha enlazado, por primera vez en la historia de los mundiales, cuatro partidos consecutivos sin ganar: la semifinal con Holanda en 2014, la final ante Alemania, el debut ante Islandia y lo de hoy frente a Croacia.