Opazo se ilusiona: "Cambié mi alimentación y me siento mejor"

Daniel Opazo llegó a Newell's a mediados del año pasado y como una apuesta a futuro. Procedente de Cipolletti de Río Negro, el Monito alternó en algunos partidos en primera pero nunca pudo hacer pie, hasta que ahora Omar De Felippe empezó a tenerlo en cuenta como uno de sus delanteros principales.

Opazo, de 21 años, confesó en Zapping Sport que algunas lesiones y la vida en la ciudad, lejos de su familia, le jugaron una mala pasada, pero asegura que todo eso ya quedó atrás. "Si uno no es autocrítico, no va a mejorar. Cometí algunos errores en lo personal, pero pude salir adelante", explicó.

El nacido en Neuquén narró: "Tuve lesiones que me marginaron, luego Llop me relegó y fueron tres meses en los que la pasé muy mal al estar sólo en la ciudad. Pero entrené al máximo, volví y Omar (De Felippe) me dio la oportunidad".

"En mi vida privada, me cuesta estar sólo en el día a día. También me complicó el tema de la alimentación. Pero hice un mea culpa para cambiar todo", agregó.

Sobre las comidas, clave para el deportista de elite, contó: "Por suerte encontré un lugar donde hacen comida sana al mediodía y paso a buscar mi vianda. A la noche me cocino yo con más tiempo para elaborar el plato. He bajado de paso y se me ha marcado el cuerpo, algo que no me había pasado antes. Cambió todo para bien, es un punto a favor que me benefició mucho".

Opazo aprovechó al máximo el amistoso ante Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto en el último parate del torneo, en fecha FIFA, para marcar tres goles y exhibirle su potencial al DT: "Era el primer partido en el que podía demostrar que podía estar. Lo tomé muy en serio y por suerte pude hacer goles y tomar confianza".

"Todo está en uno. Omar dijo que todos los jugadores son iguales, pero que lo único diferente es la cabeza. Hay que hacer las cosas lo mejor posible dentro y fuera de la cancha y ser profesional", agregó.

Finalmente, se mostró expectante ante la chance de estar ante Atlético Paranaense si no se recupera Luis Leal: "La esperanza nunca la voy a perder de estar en todos los partidos", concluyó.