Orden judicial frena confusos pagos en Newell's

El juez Fabián Bellizia, a cargo del órgano fiduciario de Newell's, prohibió este jueves a la entidad del parque Independencia el pago a 14 acreedores mutuos. Entre los nombres, apellidos, alias o seudónimos que mencionó el magistrado están "Sauro", "Menchón" y "D'Amico", que coinciden con apellidos de integrantes de peso de la comisión directiva leprosa: el vicepresidente Cristian D'Amico, el tesorero Alberto Sauro y el secretario José Menchón.



Según la resolución "urgente" que lleva la fecha del jueves, Bellizia resolvió prohibir "el pago por cualquier medio de cualquier mutuo que no hubiere sido contraído con autorización expresa de la Comisión Directiva y/o autorización judicial". Esa medida –agregó– abarca "a los mutuos donde la persona o su apoderado se identifique por nombre, apellido, alias o seudónimo, como: Pollero, Braganini, Samardich, Guindin, Marcelo Rodríguez, Bianchi, Menchón, Barrios, Peratta, Abadie, Sauro, Conde, Tedeschi y/o D'Amico".



El juez manifestó que, en caso de desoir esta resolución judicial, dará cuenta a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y a la Unidad de Información Financiera (UIF). A su vez, dejó expuesto que remitirá "los antecedentes al Ministerio Público de la Acusación (MPA) por desobediencia judicial".



"Se hace saber además que cualquier persona física o jurídica que se entienda acreedora del Club Atlético Newell's Old Boys en virtud de un mutuo no autorizado formal y expresamente por la Comisión Directiva y/o por este Juzgado, deberá promover ante este Tribunal la acción judicial que corresponda, acompañando con la demanda la documental fundante debidamente respuesta. Todo ello con la prevención de que con la presentación de la demanda este Tribunal cumplirá en informar la operación a la Afip y a la UIF, a sus efectos", finalizó el documento.