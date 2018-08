Ortigoza, figura: “Era fundamental arrancar así”

Néstor Ortigoza tuvo una muy buena noche. Fue una de las figuras canallas en la goleada ante Juventud Antoniana y destacó que era clave empezar el ciclo Bauza con el pie derecho.



“Me sentí bien, es el primer partido de la temporada y es importante estar en el equipo para ganar confianza”, dijo tras el cotejo.



Ortigoza remarcó: “En estos partidos, si salís relajado te puede costar caro. Salimos con todo desde el minuto 0, no nos relajamos y fuimos justos ganadores”.



Acerca de su función creativo, comentó: “En el doble cinco con el Colo (Gil), él se queda más y yo me tiro a armar un poco más”.



“Arrancar así era fundamental. Poco a poco vamos agarrando la idea del Patón, por suerte no nos convirtieron”, cerró.