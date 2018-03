Ortigoza y su insólita lesión: “La explicación no la voy a encontrar”

Néstor Ortigoza fue protagonista de una situación inédita: este sábado iba a debutar como titular en Central, pero sintió una molestia antes de que se iniciara el juego ante Godoy Cruz (ya dentro del campo, a segundos del pitazo) y debió ser sustituido por Federico Carrizo.



“Es una pena, porque vine haciendo los pasos que correspondían, con los tiempos de la lesión. Estoy con bronca, porque me sentía bien”, dijo el volante.





¡INSÓLITA SITUACIÓN!#SuperligaxFOX | Ortigoza iba a ser titular y durante el calentamiento en el campo de juego se lesionó y le tuvo que dejar su lugar a Federico Carrizo. Algunos hinchas lo silbaron. pic.twitter.com/JtAUqWVG4W — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de marzo de 2018

El ex San Lorenzo y Argentinos Juniors venía de no jugar ante Lanús y de sumar un manojo de minutos en la goleada canalla ante Olimpo por 5 a 0. “Estuve tres semanas con el grupo, entré bien con el Olimpo, pero cuando termino de charlar con los jugadores de Godoy Cruz, pegué un pique y me resiento de vuelta. La explicación no la voy a encontrar. Ahora, sólo queda trabajar con paciencia”, contó.



“No le busquemos la culpa a los kinesiólgos y los doctores, no. Tengo muchas ganas de jugar. Y entiendo a la gente, la ansiedad que tiene por mi lesión. Sólo les digo que estoy entrenando bien y tengo más ganas de jugar que cualquiera”, agregó.



Y cerró: “El lunes me harán estudios, pero seguro me resentí de la lesión anterior”.