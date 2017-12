Ortigoza ya está en Rosario: "Espero estar a la altura de lo que exige el club"

Néstor Ortigoza firmará, si supera sin inconvenientes la revisión médica a la que está siendo sometido, su contrato con Rosario Central. Será un préstamo por dieciocho meses, que se rubricará esta misma tarde. El volante estará la próxima semana en el inicio de la pretemporada.



"Contento. Espero adaptarme a mis compañeros y al cuerpo técnico. Sé que la gente de Central es muy fanática, espero rendir bien y lograr el objetivo", dijo el ex San Lorenzo en el móvil de El Tres.



Ortigoza comentó: "Me siento muy bien, por suerte arrancaré la pretemporada para ponerme bien a punto. Para todo jugador es fundamental, es la base para jugar al fútbol. Espero que el miércoles arranquemos, estoy preparado, con muchas ganas".



Las claves para su arribo fueron su amistad con Mauro Cetto, director deportivo, y la charla con el DT Leo Fernández: "A Mauro lo conozco de San Lorenzo, lo quiero y respeto mucho, siempre me habló de Central. Y con el técnico hablé en la semana y por eso estoy acá, motivado y con mucho entusiasmo".



"La llegada a Central no se pudo dar hace seis meses, pero ahora estoy contento. Sé que el club exige mucho y espero estar a la altura. Espero que las cosas salgan bien, estar en un club como Central no es fácil, tengo que estar pensando que cada partido será una final", remarcó.