Osella: "Ahora tenemos que ganar de visitante"

"Ahora tenemos que ganar de visitante" ante Aldosivi, para recuperar los dos puntos que no pudo sumar este sábado a la mañana y reconoció: "Nos faltó precisión más que paciencia".

Osella reconoció que la punta del torneo se puede alejar un poco más pero no se bajó de la pelea y calculó: "Quedan 30 puntos en juego para nosotros y 33 para Boca (juega este domingo ante Patronato) y eso se verá, vamos a ver qué sucede".

Molesto con el árbitro que a su criterio se equivocó en las jugadas divididas y también con un planteo defensivo cerrado de Estudiantes, el técnico leproso Diego Osella lamentó no haber podido ganar un "partido complicado", con "mucho roce, mucha pata" en la mitad de la cancha.

