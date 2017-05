Osella: "Se viene un partido especial y hay mucho por corregir"

Diego Osella no anduvo con dobleces a la hora de analizar la caída de esta noche ante Independiente, al que calificó como justo ganador. Pero ya puso la cabeza en el clásico del domingo: "Hay mucho por corregir", tiró.



"Arrancamos perdiendo con un imponderable, porque era una pelota controlada que se le desvió a Lucho. Pero el equipo no se había desesperado, sabíamos que ellos son un equipo dinámico y nos dio espacios. Pudimos reponernos del gol, aunque se nos complicó en los duelos mano a mano. Igual, habíamos compartido la tenencia. Y al inicio del segundo tiempo, nos convierten de nuevo", comentó.



Según el DT, "a nosotros no nos sobra nada. No leímos bien el partido de Independiente. Corrimos más de lo que teníamos pensado. Cometimos errores claros y no pudimos imponernos en los duelos, Independiente se llevó el partido de manera justa".



Sobre el arbitraje de Espinoza, que tuvo algunos fallos polémicos como no echar a Gigliotti por la patada a Formica, justo antes de su primer gol, subrayó: "Yo dije en la previa que no era normal que nos dirija dos veces seguidas Espinoza. Mucho menos cuando van a bolillero. Habrá que empezar a hablar. Porque si bien no fue determinante, porque no nos sobra nada, aunque la evaluación la haremos en frío".



"San Román tiene una distensión de ligamento interno. Eso no lo dejaba jugar tranquilo y decidimos el cambio", informó.



"Estoy amargado porque dejamos pasar una chance linda para estar cerca. Estábamos a tres y quedamos a cuatro. Pero perdimos poco, este es el segundo en el año. Ahora hay que hablar mucho porque se viene un partido especial y hay muchas cosas para corregir", cerró.