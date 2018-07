Oviedo, más cerca de Newell's que Piris

Alfio Oviedo está cerca de transformarse en jugador de Newell's, aunque aún hay algunos pequeños grandes detalles que impiden contarlo entre los refuerzos para Omar De Felippe. En cambio, lo de Iván Piris es un tanto más complejo.



El vicepresidente Cristian D'Amico está en Paraguay, negociando con Cerro Porteño y con el propio delantero, con quien ya habrían alcanzado un acuerdo para firmar a préstamo por 18 meses. Lo que aún no permite la concreción de la gestión es la dilación en el arribo a Cerro del delantero Jorge Benítez.



Una vez que se concrete esta incorporación, el club paraguayo le dará vía libre a Oviedo, que viajará con rumbo a nuestra ciudad para revisión médica y firma del vínculo.



Como contrapartida, el lateral derecho Piris no será tenido en cuenta en Rayados de Monterrey, pero su sueldo en la entidad azteca es demasiado alto para las arcas ñubelistas, por lo que si no modera sus expectativas económicas, su llegada a Newell's no será viable.



El dato que llena de optimismo: su representante es Pedro Aldave, intermediario cercano a la comisión directiva.