Paolo insiste por Rodríguez y se ilusiona con Gil

Rosario Central camina por el terreno de la preparación de cara a la Superliga. Y su técnico, mate en mano, comanda los movimientos físicos y futbolísticos al tiempo que sigue con entusiasmo las novedades que surgen del mercado de pases.



Y en ese sentido, el entrenador brindó algunas confirmaciones: una, que el único arquero que le interesa es Diego Rodríguez; y dos, que habló con Leonardo Gil y le manifestó que lo espera con los brazos abiertos en caso de que no se le dé el pase al exterior.



"La prioridad es el Ruso, segundo está el Ruso y tercero también”, dijo el uruguayo. “Es un arquero que ya conocemos, que sabe lo que queremos, que tiene buen pie, y por sobre todo, con mucha personalidad, que la demostró para superar el problema que tuvo en Independiente".



La cuestión económica es la que impide que por estos días el 1 esté entrenando en Arroyo Seco y se encuentre trabajando en Buenos Aires, apartado del plantel de Independiente. De todas maneras, Paolo es optimista: "Estoy convencido de que va a terminar viniendo a Central”, tiró.



Sobre la posibilidad de traer al Colo Gil, el técnico aceptó que mantuvo una comunicación con él: “Lo llamé estando de vacaciones porque él quería irse del país y le dije que si eso no salía me gustaría que priorice nuestra propuesta. Hay grandes chances de que pueda venir".



Finalmente, elogió a Jonathan Galván, el defensor que llegará para reemplazar a Pinola: “El reemplazo de Pinola, si Dios quiere, va a ser Galván; es un jugador joven que hace mucho que juega en Primera y por algo lo elegimos. Nosotros nos fijamos mucho en la personalidad que tienen que tener los jugadores que lleguen para aguantar la presión que hay en Central, sin descuidar lo técnico y lo táctico", cerró.