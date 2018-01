Para Llop, por necesidad, equipo que gana, no se toca

El conductor rojinegro no contaría con sus dos últimos refuerzos para jugar con Estudiantes y gana terreno la idea de no tocar el once inicial

30 de Enero de 2018 Por: Rosario3

Llop tiene en mente repetir el equipo.(Sitio oficial) 1/1