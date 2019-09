Pedro Marchetta es uno de los entrenadores más recordados por los hinchas de Rosario Central. Desde que el 2 de noviembre de 1985 el Canalla volvió de su mano a la Primera División, el Negro quedó grabado a fuego en la memoria de los hinchas, que en 1994 (cuando volvió al club) le hicieron sentir un afecto que será eterno. Y recíproco.

A sus 77 años, Marchetta habló en Zapping Sport del presente del equipo centralista. Y el ex DT se mostró muy preocupado por la falta de jerarquía del plantel y, sobre todo, por la falta de "centralismo", es decir de identificación con los colores. Partiendo del mismo entrenador, Diego Cocca.

"Quiero un técnico centralista", dijo en Radio 2. "Al plantel le falta un toque de 'centralismo'. Llegaron muchos jugadores de afuera cuando es una fábrica inagotable de jugadores. Le falta un toque azul y amarillo al equipo", explicó.

Y propuso el nombre de Kily González, a quien se jacta de haber descubierto en las inferiores y haber lanzado a primera en su segundo paso por la institución. "¿Nunca va a arrancar el Kily? Ya es hora, con la experiencia que tiene y encima es fanático de Central. No alcanza con eso, pero tiene las ideas claras: hablás de fútbol y te transmite la sensación de que lo ve con ojos centralistas y se muere por Central. No le falta nada, hermano. Lo que te falta lo aporta la gente con el calor, ustedes desde el medio. Todos empezamos alguna vez".

Marchetta tiene 77 años y dijo estar muy preocupado por Central. (La Voz)



Sobre el funcionamiento de Central en cancha, señaló: "No tiene el juego fluido al que nos tiene acostumbrado Central. El partido con Newell's se podría haber perdido tranquilamente. Las fechas van pasando y la gente necesita una tranquilidad basada en el juego, la garra. Y no lo está viendo hoy".

"De los jugadores que llegaron como refuerzos, Zabala me encanta. Y Riaño es un jugador para Central porque las corre a todas. Pero no me gusta tanto el plantel que tiene, no tiene la jerarquía que siempre tuvieron los equipos de Central, los de Don Ángel, los míos, los del Patón, los de Miguel", añadió.

Finalmente, criticó el protagonismo que el intermediario Cristian Bragarnik ha tomado en los asuntos deportivos de Rosario Central y de otros tantos equipos: "Es una cosa de locos. Bragarnik debe saber de fútbol como Inodoro Pereyra... nada. Hoy los empresarios son dueños de los clubes. Ponen el DT, el ayudante, los jugadores. Jugadores que no hubieran soñado con venir a Central, vienen".

"A Bragarnik lo conozco de oído. Se va a convertir en el dueño del fútbol argentino. Está en Central, Defensa, Godoy Cruz, Independiente, Racing. Y la explicación es la falta de capacidad de los dirigentes y la falta de cuentas claras en los clubes. ¿Cómo va a dar pérdida Central que mete 50 mil hinchas todos los domingos?", cerró.