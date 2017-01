Pese al interés de Central, Álvarez seguiría en Racing

Una es la de un club español, que se mostró interesado aunque no elevó ninguna oferta (además, Montoya no tiene pasaporte comunitario y ocuparía plaza de refuerzo). La otra, más potable, es la de Boca, que se acercarñia económicamente a lo ofrecido por River, pero dejaría al Chaco hasta junio y le cedería ya a Franco Zuqui.

Por otra parte, y tal como adelantó Rosario3.com , la dirigencia canalla no aceptará la oferta de River que acercó el representante Daniel Luzzi por el pase de Walter Montoya. Y ahora espera otras dos posibilidades.

El polifuncional defensor fichó por Racing en junio pasado para acompañar la última parte de la lucha de su ex mujer, aunque no pudo exhibir su mejor versión y en Arroyito pensaron en él para reforzar la maltrecha defensa. Pero su retorno, parece, deberá esperar.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo