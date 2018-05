Qué acerca y qué aleja a Bauza de su regreso a Central

Rosario Central quiere a Edgardo Bauza como próximo entrenador. Y el Patón ya avisó que tiene ganas de volver a su primer amor. Entonces: ¿ya está todo definido y el ex DT de la selección nacional pega la vuelta? No. Y lo que falta no será sencillo de conseguir.

El técnico ya tiene entre manos un primer ofrecimiento de parte de la dirigencia canalla, que lo considera el mejor candidato para enderezar el rumbo deportivo de la entidad. Y a grandes rasgos, esa oferta le cierra en algunos aspectos. Pero hay otros que deberán pulirse personalmente.

Según informa el diario El Ciudadano, el ex defensor no ignora que se trata de un año electoral y que a fin de año habrá elecciones que podrían traer consigo una nueva gestión. Por eso, una de las tantas cosas que solicitará es un consenso entre oficialismo y los principales opositores para poder encarar un trabajo a largo plazo sin esa preocupación.

Si bien no han trascendidos detalles de lo económico, allegados al club dejaron trascender que no será un impedimento. Y lo que habrá que pulir también es el poder que Bauza tendrá en toda la estructura deportiva del club, considerando no sólo el fútbol profesional sino también la parte amateur.

La reunión entre Bauza y los dirigentes se llevará a cabo en Quito, donde Patón está radicado con su esposa local y un hijo de cuatro años. Y como recién se lo espera en tierras ecuatorianas desde el miércoles, el cónclave recién podría realizarse a fines de la próxima semana.