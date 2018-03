Qué cambios analiza Fernández para visitar a Vélez

A Leo Fernández, la derrota con Godoy Cruz le dejó un puñado de problemas de cara al partido siguiente, el del domingo a las 19.15 ante Vélez en Liniers, por la fecha 19 de la Superliga.



Es que no tendrá al suspendido Fernando Tobio ni al desgarrado Mauricio Martínez, lo que lo obligará a darle una composición distinta a un sector clave del equipo como es la zaga central.



Por eso, el conductor auriazul ya está llenando de a poco los casilleros de los once nombres que saltarán al Amalfitani. Uno de los dos zagueros será seguramente el colombiano Óscar Cabezas, mientras que el otro podría ser Alfonso Parot.



La posibilidad que entusiasma al DT es que José Luis Fernández podría reaparecer tras dejar atrás una lesión y eso le resolvería el inconveniente de sacar al chileno Parot del costado izquierdo.



Ya en el mediocampo, es un hecho que no podrá usar a Néstor Ortigoza, pero Leonardo Gil sí tiene chances de regresar tras reponerse de una molestia. Entre Carrizo y López Pissano estará el hombre que le deje su lugar al ex Talleres.



Arriba, el panorama es algo más claro. Sin Maxi Lovera, que continuará afuera por lesión, Germán Herrera (tras su buen ingreso ante los mendocinos) se perfila para entrar desde el principio. habrá que ver si junto a Fernando Zampedri o Marco Ruben.