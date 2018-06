Qué dijo Bauza tras el papelón argentino ante Croacia

El ex entrenador del seleccionado argentino de fútbol Edgardo Bauza advirtió que “lo más importante” para mantener las chances de clasificar a los octavos de final del Mundial de Rusia, tras la dura caída de hoy ante Croacia por 3 a 0, es “que los jugadores puedan confiar en el técnico (Jorge Sampaoli)”.



“Ahora no se trata de un milagro sino de que los jugadores puedan confiar en el técnico. Estos días antes del partido con Nigeria (el martes próximo) serán fundamentales. Queda una sola ficha pero no sé qué va a pasar, porque he leído que no está bien la relación”, dijo el Patón en diálogo con TyC Sports.



“El de hoy debe haber sido un vestuario muy triste, complicado. Por eso estos días van a ser clave para que el técnico se ponga a la cabeza y trate de revertir la situación. Ahora lo más importante es juntarse y hablar con los jugadores porque ninguno esperaba este resultado. Hay que convencer al plantel de que todavía hay chances de clasificar”, añadió.



Bauza, hoy en Rosario Central y antecesor de Sampaoli en la Selección (fue contratado durante la gestión de la Comisión Normalizadora de la AFA, encabezada por Armando Pérez, y despedido tras la asunción de Claudio Tapia), señaló también que vio a la Selección “sin identidad” y “sin rebeldía”.



“A Argentina la vi sin identidad para revertir una historia que no era fácil y hubo jugadores muy por debajo de su nivel -dijo-. No vi una reacción tras el primer gol de Croacia, no vi esa rebeldía para dar vuelta la historia”.



Finalmente, y en relación al pobre rendimiento de Lionel Messi, Bauza indicó: “No sé si es la palabra pero lo vi como ausente. Participó poco y me extrañó. Además el lugar por el que jugó, en el medio, hizo que lo marcaran mucho y le pegaran mucho. Por eso yo hablaba con él para que jugara por la derecha".



“Pero además de que es muy autoexigente, hay muchos compañeros que lo van a ayudar”, para el próximo partido, concluyó el entrenador.