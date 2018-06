Qué dijo el Tata Martino sobre el presente de la selección argentina

Gerardo Martino, ex técnico de la selección en el inicio del proceso hacia el Mundial de Rusia, habló sobre el presente de la selección nacional. El actual entrenador de Atlanta United de la MLS mostró su deseo de que el equipo supere la fase de grupos en Rusia, pero pidió que el resultado no tape la necesidad de realizar cambios en la AFA.

Después del empate 1-1 entre su club y Portland Timbers, Martino respondió dos interrogantes sobre el seleccionado. Primero, le preguntaron qué pasa con Argentina.

“Ah, no. No es una respuesta que yo pueda dar, sinceramente”, arrancó el director técnico. Pero luego lanzó: "Argentina vive muy convulsionada, todos los días. Y no solamente por el fútbol o por la Selección: el día a día se hace difícil en la Argentina porque la gente vive alterada. Y vive con muchas ganas de pelear más que de disfrutar la vida. Y vive siempre buscando adónde están los problemas, adónde están los conflictos. Daría la sensación de que sin conflictos no podemos vivir”.

Acto seguido, aseguró que hay un puente entre esa alteración social y el fútbol, que recae sobre los jugadores: “Lo que pasa día a día en la sociedad se traslada también al fútbol y de esa manera estamos viviendo. Estos chicos, o este grupo de la selección, son argentinos, les pasa todo lo que le pasa a la gente que vive en Argentina, pero ellos también por desgracia lo reciben en la lejanía de Rusia”.

Hoy dsp del Partido de @ATLUTD en la conferencia de prensa le preguntaron al Tata sobre la selec. esto respondió pic.twitter.com/7nyqpMiTTP — Juanpi Samuel (@juanpisamuel) 25 de junio de 2018

El segundo interrogante fue si tiene fe en que la selección llegue a los octavos de final. “Siempre esperamos eso. Pero hay una cuestión que es muy importante para la Argentina: que el resultado no impida que todo pueda mejorarse”, expresó el Tata.

“Muchas veces, no pocas, pasa que un título o un campeonato termina escondiendo situaciones que son irreversibles. Y ojalá que a la Argentina le vaya bien, pero ojalá que después también haya convicción, si es que hay algo que cambiar desde lo institucional o la conducción de la AFA, que no se escuden detrás de un resultado deportivo", respondió.